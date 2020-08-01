الرئيس اللبناني يحذر إسرائيل من الاستمرار في خرق القرار 1701

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن إسرائيل مستمرة بخرق القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن بلاده ملزمة بالدفاع عن سيادتها، وذلك بعد أيام من عملية قالت إسرائيل إنها استهدفت بها خلية لحزب الله اللبناني عبر الحدود.

القاهرة – سبوتنيك. وقال في خطاب بمناسبة عيد الجيش: “إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان”.

وتابع: “مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضاً بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك”.