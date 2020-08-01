اشتباكات عنيفة بين قوات هادي والمجلس الانتقالي في أبين جنوب اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفاد مراسل RT في اليمن اليوم الجمعة بوقوع مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب شرقي البلاد.
وأكد مراسلنا احتدام الاشتباكات التي تخللها قصف مدفعي متبادل على محور الطرية في المحافظة، وذلك بعد يومين من بدء تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في نوفمبر الماضي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن نظام الحكم الذاتي الذي فرضه في الأراضي الخاضعة لسيطرته أواخر أبريل، بهدف منح التحالف العربي بقيادة السعودية فرصة إتمام تطبيق اتفاق الرياض.
وجاء ذلك تلبية لمبادرة جديدة طرحتها السعودية في مسعى لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من عام بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي.
RT
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