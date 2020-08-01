بكين: التصريحات الأمريكية المعادية للصين لن تردعنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقدت الصين، الجمعة، التصريحات الأمريكية “المعادية” لها، مؤكدة أن “الشعب الصيني لن تخيفه أقوال وأفعال بعض السياسيين الأمريكيين ضد الصين، وسوف يعمل مع شعوب الدول الأخرى لبناء مستقبل أكثر إشراقا للبشرية”.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي، رد فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد الصين في جلسة استماع، بحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

وقال وانغ إنه “بدلا من التركيز على التعاون الدولي لتعزيز صحة الشعب الأمريكي، قام بومبيو، بصفته وزير الخارجية الأمريكي، بتشويه سمعة الصين مرارا لخدمة احتياجاته السياسية الخاصة وسط أزمة الصحة العامة الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والعمالة”.

ولفت إلى أن بومبيو “مدفوعا بعقلية الحرب الباردة والأنانية، يجبر المجتمع الدولي على معارضة الشيوعية والصين”.

وتابع أن “الجهل والغطرسة وقصر النظر والكراهية لا يمكن أن تكون أساس السياسة الخارجية”، مضيفا أن “تصريحات وتحركات بعض السياسيين الأمريكيين المناهضين للصين ستقرب الشعب الصيني على نحو أوثق من الحزب الشيوعي الصيني ليلتف حوله”.