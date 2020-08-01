عاجل.. رسالة هامة من حميدتي لشعب السودان

السبت 1 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية تحقيق السلام وتفويت الفرصة على "المتربصين بالبلاد".

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وخلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بغرب أم درمان، قال إن هناك "مخططات وأجندة بالداخل تعمل على عرقلة خطوات السلام بالرغم من سعي الدولة الجاد لإحداث سلام مستدام".

وأشار لوجود عناصر لا ترغب في أن يتحقق السلام بالبلاد، وتسعى لإشعال الفتن والنزاعات القبلية في دارفور وجنوب كردفان والشرق لأسباب وصفها بالمصطنعة.

كما دعا دقلو الشعب السوداني بجميع مكوناته إلى التعاضد لمواجهة الفتن، مضيفا أن في السودان وطنيين كثيرين يريدون إصلاح البلاد، كما أشاد بدور ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى "لقيامها بواجبها كاملا تجاه متطلبات الوطن".