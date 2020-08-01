- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 1 أغسطس 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية تحقيق السلام وتفويت الفرصة على "المتربصين بالبلاد".
وخلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بغرب أم درمان، قال إن هناك "مخططات وأجندة بالداخل تعمل على عرقلة خطوات السلام بالرغم من سعي الدولة الجاد لإحداث سلام مستدام".
وأشار لوجود عناصر لا ترغب في أن يتحقق السلام بالبلاد، وتسعى لإشعال الفتن والنزاعات القبلية في دارفور وجنوب كردفان والشرق لأسباب وصفها بالمصطنعة.
كما دعا دقلو الشعب السوداني بجميع مكوناته إلى التعاضد لمواجهة الفتن، مضيفا أن في السودان وطنيين كثيرين يريدون إصلاح البلاد، كما أشاد بدور ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى "لقيامها بواجبها كاملا تجاه متطلبات الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من حميدتي لشعب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.