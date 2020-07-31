محمد الحوثي: تصريحات ترامب عن الإرهاب أداة لكل من يخالف السياسة الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر القيادي في حركة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، في تغريدة له اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإرهاب أداة لكل من يخالف السياسية الأمريكية.

ونشر القيادي اليمني في تغريدة له على “تويتر”، جاء فيها: “تصريحات ترامب (الرئيس الأمريكي) الأخيرة تؤكد أن مسمى الإرهاب أداة الإدارة الأمريكية ترفعها بوجه كل من يرفض السياسات والممارسات الإرهابية الأمريكية”.

وأشار الحوثي في تغريدته، إلى أن ترامب يستخدم هذه الأداة في وجه أي شخص “حتى لو كان مواطنا أمريكيا فها هو يصف جانبا من شعبه الأمريكي بالإرهابيين في تصريحاته الأخيرة”.