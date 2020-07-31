منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، من الكوارث التي سيمتد أثرها لوقت طويل في المستقبل

وجاءت تصريحاته أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقا لما جاء في نشرتها.

وأضاف تيدروس: “الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن، وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة”. رويترز

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