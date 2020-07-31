شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن عيد الأضحى هو تجسيد لوحدة مسلمي العالم.

طهران – سبوتنيك. وقال روحاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي، برهم صالح: “نؤكد على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين إيران والعراق والتعجيل بتنفيذ الاتفاقية الإيرانية العراقية”، وذلك حسبما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.

وأشار روحاني إلى العلاقات الودية والتاريخية بين إيران والعراق، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات والتعاون بينهما وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. المادة السابقة الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو لعلاج “كوفيد 19” المقالة القادمة عصابة تنفذ هجوما عنيفا على شركة أموال في أحد متاجر برلين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: عيد الأضحى تجسيد لوحدة مسلمي العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.