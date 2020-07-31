الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو لعلاج “كوفيد 19”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم منحًا مالية للمؤسسات الأوروبية التي تجمع البلازما لعلاج الفيروس التاجي.

بروكسل – سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان، اليوم الجمعة:

“دعت المفوضية الأوروبية اليوم أكثر من 200 مركز لجمع الدم في الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب للحصول على تمويل لشراء معدات لتصفية البلازما، أي المعدات التي تسمح بأخذ البلازما من المتبرعين”.

ولفتت المفوضية إلى أنها تخصص 40 مليون يورو لهذا الغرض، مشيرة: “سيتم تخصيص الأموال وفقًا لطلبات مراكز الدم لدول الاتحاد الأوروبي”.

ويذكر أن الطلبات للحصول على تمويل لشراء أجهزة تصفية للبلازما سيتم قبولها خلال شهر واحد.

كما ذكرت أن فعالية العلاج بالبلازما لا تزال قيد الدراسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وفي الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النتائج الأولية للعلاج بواسطة البلازما تُعد واعدة.