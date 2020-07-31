سلطان عمان يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان… هذا ما دار بينهما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تبادل السلطان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سلطان عمان عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر للرئيس أردوغان، داعيا الله تعالى أن “يعيد عليه هذه المناسبة المباركة، وقد تحقق للشعب التركي، كل التقدم والرقي والرخاء”.

بدوره، قدم أردوغان أصدق التهاني لسلطان عمان، سائلا المولى تعالى أن يديم عليه الصحة والهناء والعمر المديد، ويعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب العماني كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والرخاء.