طيران الجيش العراقي يوجه ضربات قاسية ومدمرة لـ “داعش”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية دقيقة، دمر عجلات كان يستخدمها إرهابيو تنظيم “داعش”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: ” بعملية مشتركة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة 45 قيادة المقر المتقدم لعمليات كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء أعلاه وبمشاركة فعالة من طيران الجيش من توجيه ضربات أرضية وجوية مدمرة لتجمعات الدواعش في منطقة وادي الشاي التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك”.

وأضاف البيان “أسفرت الضربات عن تدمر عجلتين نوع هونداي يستخدمها الدواعش في تنفيذ عملياتهم الإرهابية، كما تم تدمير عجلة نوع “بيك آب” بالإضافة إلى تدمير صهريج لنقل الوقود لعصابات “داعش”. المادة السابقة الكويت تحذر من تدهور العلاقات مع مصر وتطالب بوضع حد للإساءات التي توجه إليها المقالة القادمة سلطان عمان يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان… هذا ما دار بينهما

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