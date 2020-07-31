عاجل| تعهد من والي الشمالية للسودانيين.. هذا ما قالته

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الجمعة 31 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تعهدت والي الشمالية بروفيسور امال محمد عز الدين بالعمل على تحقيق التغيير المنشود وتلبية طموحات أهل الولاية.
واشارت في الكلمة التي وجهتها اليوم للمواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك الى ان من اولوياتها الاهتمام بمعاش الناس ومعالجة قضايا التعدين والتهجير والمهجرين وتوسيع فرص المشاركة السياسية للمرأة وقالت ان التغيير تحقق بدماء الشهداء ونبض الجماهير الثائرة.
واكدت أنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع من اجل انجاز استحقاقات الثورة .
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