عاجل| تعهد من والي الشمالية للسودانيين.. هذا ما قالته

الجمعة 31 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تعهدت والي الشمالية بروفيسور امال محمد عز الدين بالعمل على تحقيق التغيير المنشود وتلبية طموحات أهل الولاية.

Advertisements

واشارت في الكلمة التي وجهتها اليوم للمواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك الى ان من اولوياتها الاهتمام بمعاش الناس ومعالجة قضايا التعدين والتهجير والمهجرين وتوسيع فرص المشاركة السياسية للمرأة وقالت ان التغيير تحقق بدماء الشهداء ونبض الجماهير الثائرة.

واكدت أنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع من اجل انجاز استحقاقات الثورة .