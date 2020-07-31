عاجل.. حميدتي يحذر من مخطط خطير بالسودان

الجمعة 31 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حذر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، من الفتن وتصفية الحسابات التي قال إنها تحدث تدمير في مقدرات البلاد حاليا.



واشار لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الدعم السريع بمعسكر النسور غرب امدرمان عقب صلاة عيد الأضحى الى وجود مخطط مدروس للاقتتال واجندة داخلية ترفض السلام. واضاف (في الماضي كنا نسمع بالاجندة الخارجية الرافضة للسلام ولكن الآن المجتمع الدولي كله يريد السلام،بينما هناك بالداخل من لا يريد تحقيق السلام لاسباب خاصة) وزاد (للأسف هناك عناصر لا ترغب في السلام لا ندري ماذا تريد). وأشار حميدتي إلي تصاعد الفتن والنزاعات القبلية في دارفور وجنوب كردفان والشرق لاسباب مصطنعة وشدد دقلو على أهمية تحقيق السلام وتقديم تنازلات على أن يرضى السودانيون ببعضهم.

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وتساءل لماذا نتقاتل على الأرض وهي واسعة، قائلاً (عيب عليكم فالانسان لن ياخذ من هذه الأرض الا مقدار شبر).

واوصى حميدتي اهل دارفور بالترابط وتفويت الفرصة على المجرمين والمتربصين ونوه الي أن مايحدث في الشرق مشاكل مصنوعة وتم القبض على مشتبهين بحوزتهم مستندات.

وقال دقلو إن السودان لن ينهض بالفتن دون الرضا ببعض قائلاً “الانتقام والتشفي عمره لن يقود البلاد للأمام”. ودعا الشعب السوداني بجميع مكوناته وخاصة الشباب الي الترابط والتعاضد وان يكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة ومحاربة الفتن ، كما طالب السودانين بالدعاء والتضرع الي الله لتجنيب البلاد هذه الفتن.

وأشار إلى مضى 16 شهر على التغيير ومازال الوضع بحاجة إلى التكاتف، منوهاً الي أنه لايوجد تغيير يمر بسلاسة دون ثمن. وقال هناك وطنيون كثر في التغيير يريدون إصلاح السودان فإذا تراضي الشعب السوداني سنخرج بمنعة وقد حبانا الله بارض مسطحة ونيل وخيرات كثيرة مطلوب التصافي لاستغلالها. وهنأ دقلو الشعب السوداني والأمة الإسلامية بعيد الأضحى وان يعود والبلاد اكثر منعة وان يبعد عنها الوباء واشاد بدور ضباط وضباط صف وجنود الدعم السريع والاجهزة الأمنية الأخري في القيام بواجبهم كاملا.