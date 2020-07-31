عاجل.. تعليق أمريكي عن الأوضاع في السودان

الجمعة 31 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية.

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وصرح بومبيو قائلا "هذه فرص لا تتكرر كثيرا كلنا نعلم تاريخ السودان الأحداث المأساوية التي جرت هناك.. توجد فرصة ليس فقط لبدء بناء ديموقراطية، بل يحتمل أن تؤدي أيضا إلى بروز فرص إقليمية كما أظن أن رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب عن السودان وإن استطعنا مساعدة ضحايا تلك المأساتين سيكون أمرا جيدا للسياسة الخارجية الأميركية."

وأشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأميركيتين عام 1998.

وقال بومبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونغرس سيتسلم مشروع قانون حول الموضوع "قريبا جدا".