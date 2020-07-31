عاجل.. دعوة هامة من حزب سوداني بشأن الحكومة الانتقالية

الجمعة 31 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دعا رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، الجميع لإتاحة الفرصة للحكومة الانتقالية حتى تؤدي دورها لحين قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، يختار فيها الشعب السوداني مَن يحكمه.



وقال مرشد الطريقة الختمية في بيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ تلقت (السوداني) نسخة منه: “يطيب لنا أن نتقدم لجماهير الشعب السوداني بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الَأضحى المبارك.. وننتهز هذه السانحة لندعو أبناء الشعب السوداني في هذا الظرف العصيب إلى نبذ الفرقة والشتات، وتحقيق الوفاق الوطني الشامل الذي طالما نادينا به؛ باعتباره المخرج الوحيد لاستقرار السودان، وندعو كافة القوى السياسية بالبلاد إلى تحكيم صوت العقل والحكمة حمايةً للبلاد من الانزلاق إلى المجهول، كما نطالب الجميع للاصطفاف حول مشروع إجماع وطني يُجنِّب البلاد الضياع”.

وأضاف الميرغني في بيانه: “إن دعمنا لهذا الخيار الانتقالي لم يمنعنا من التنبيه إلى الأخطاء السابقة التي قسمت البلاد، وأفسدت مستقبل السلام والوحدة فيها، والإقصاء قصير النظر للتيارات الوطنية، ولقد ظللنا نرفض كل معززات الاستبداد، من تقييد للحريات وتزوير للانتخابات وانتهاك للحقوق وسياسة شق الأحزاب السياسية، وتصعيد الخلافات القبلية والعنصرية والتكتلات العدوانية”.