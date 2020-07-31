الطاقة تكشف عن أسباب أزمة الجازولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مدير إدارة الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين عبد الله احمد عبد الله، عدم وجود مشكلة في البنزين مشيرًا الى ان هناك كميات كافية منه.

وقال عبدالله، في حديثه لبرنامج كالآتي الذي يقدمه عمار شيلا بقناة النيل الأزرق ان المشكلة كانت في توقيت عمل الطلمبات مؤكدًا ان المشكلة تم حلها بالاتفاق على عمل الطلمبات في الفترة المسائية .

وأضاف مدير إدارة الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين ان وجود عاملين وراء أزمة الجازولين بالبلاد ممثلين في مشاكل فنية بالمصفاة، بالاضافة الى عدم توفر العملات الصعبة من قبل وزارة المالية لسد فجوة الاستهلاك البالغة 60%.