العاهل السعودي يغادر المستشفى

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس وذكرت الوكالة أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض “بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية”.

Advertisements

وكان خادم الحرمين قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، الخميس الماضي، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان أمضى بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )