التاريخ: 30-يوليو-2020
0 مشاهدة
غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس وذكرت الوكالة أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض “بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية”.
وكان خادم الحرمين قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، الخميس الماضي، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان أمضى بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل السعودي يغادر المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.