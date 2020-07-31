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العاهل السعودي يغادر المستشفى

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التاريخ: 30-يوليو-2020

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العاهل السعودي يغادر المستشفى

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء ، الخميس وذكرت الوكالة أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض “بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية”.

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وكان خادم الحرمين قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، الخميس الماضي، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان أمضى بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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