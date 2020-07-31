(5) ألف شرطي لتأمين ولاية الجزيرة فى العيد

وضعت شرطة ولاية الجزيرة خطة متكاملة لتأمين الولاية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك بمشاركة مختلف إدارات الشرطة والقوات المسلحه وجهاز المخابرات العامة . وكشف اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة وفق ( سونا ) إن الخطة تستهدف فرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين وتشتمل على تأمين الأسواق ومحاربة الظواهر السالبة وضبط المجموعات المتفلتة وتأمين شريط النيل الأزرق والحدائق العامة وذلك عبر إنتشار أكثر من 5 آلاف شرطي ولفت شمين للتنسيق المحكم بين جميع مكونات القوات النظامية للإسهام في بسط الأمن والطمأنينة وسط المواطنين مشيرا إلى أن أمن المواطن يشكل أولوية قصوى في خطط الشرطة للفترة المقبلة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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