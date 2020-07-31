الطاقة تكشف أسباب أزمة الجازولين

التاريخ: 30-يوليو-2020
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كشف مدير إدارة الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين عبد الله احمد عبد الله
عن وجود عاملين وراء أزمة الجازولين بالبلاد ممثلين في مشاكل فنية بالمصفاة، بالاضافة الى عدم توفر العملات الصعبة من قبل وزارة المالية لسد فجوة الاستهلاك البالغة 60%
وأشار في حديثه لبرنامج كالآتي الذي يقدمه عمار شيلا بقناة النيل الأزرق بحسب صحيفة أخر لحظة الي ان الوزارة تجتهد في توزيع الوقود الموجود بعدالة مع إعطاء الاولوية للقطاعات الاستراتيجية في الزراعة والكهرباء.
واكد عبد الله عدم وجود مشكلة في البنزين، وهناك كميات كافية منه، مبينا ان المشكلة كانت في توقيت عمل الطلمبات، وان المشكلة تم حلها بالاتفاق على عمل الطلمبات في الفترة المسائية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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