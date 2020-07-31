خُطة محكمة لتأمين الخرطوم خلال عطلة العيد

أكملت شرطة ولاية الخرطوم، ترتيباتها لإنفاذ خُطة تأمين الولاية خلال عطلة عيد الأضحى وأكد مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية، اللواء شرطة عيسى آدم إسماعيل، اكتمال الترتيبات كافة لإنفاذ الخطة التأمينية الخاصة بعيد الأضحى المُبارك.

وأوضح بحسب المكتب الصحفي للشرطة “الخميس”، أن الخطة التأمينية شاملة ترتكز على عدة محاور، أهمها تأمين الصلوات بمساجد الولاية بالمحليات، تأمين الأسواق وشواطئ الأنهار، والتركيز على الأماكن التي يتوقع أن تشهد تجمعات مثل المواقف ودُور العبادة،

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وقال إن تحقيق الانتشار الشرطي المطلوب يسهم في الحد من الجريمة، كما تم تأمين معابر ولاية الخرطوم البالغة (33) معبراً يتم تأمينها لتنفيذ متطلبات الحظر الصحي، ما يحتم مراقبة السفر من وإلى ولاية الخرطوم. وناشد اللواء عيسى، مواطني الولاية بمساندة عمل الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعا أصحاب المركبات العامّة والخاصّة لضرورة اتخاذ التدابير التأمينية اللازمة وتوخِّي الحيطة والحذر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )