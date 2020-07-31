عاجل| موعد صلاة عيد الأضحى في السودان.. وقواعد الالتزام بالذهاب إلى المساجد (اعرف التفاصيل)

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الجمعة 31 يوليه 2020
ينشر موقع اخبار الخليج 365، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في عواصم ومدن السودان، ومن المقرر أن موعد صلاة عيد الأضحى في الخرطوم ستكون فبعد شروق الشمس بـ20 دقيقة أي في الساعة 5.38 صباحًا حتى الزوال أي قرابة أذان الظهر.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالسودان عن السماح للمصلين بإقامة الصلاة في المساجد والساحات المفتوحة شرط الالتزام ببعض القواعد التي حددتها الدولة ومن هذه الشروط ما يلي:
الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المصلين.
عدم اصطحاب الأطفال والمسنين.
يصطحب كل مصلي سجادته الخاصة.
التزام المصلين بلبس الكمامة.
استخدام الكحول والمطهرات لتطهير الايدي جيدا.
عدم المصافحة بعد الصلاة.
عدم الذهاب إلى المتنزهات او الاماكن المزدحمة.
ويبدأ المسلمون في دول العالم المختلفة، أداء التكبيرات لعيد الأضحى، منذ بداية شهر ذو الحجة وذلك حسب السنة، ولكن السنة المؤكدة في معظم الأحاديث النبوية الشريفة تفيد بأن التكبيرات تبدأ في يوم عرفة وأول أيام العيد وثلاثة أيام التشريق.
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