مجلس البيئة يدعو للتخلص من مخلفات الذبيح بصورة سليمة

التاريخ: 30-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة هنأ رئيس المجلس الأعلي للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم د. بشري حامد أحمد الشعب السوداني ومواطني ولاية الخرطوم والعاملين بالمجلس بصفة خاصة بمناسبة قدوم عيد الاضحي المبارك ، داعيا الله بأن يرفع الوباء والبلاء من بلادنا وسائر بلاد المسلمين وان يعود العام القادم والسودان ينعم بالامن والاستقرار ، Advertisements متمنيا بان يكون عيد الاضحي المبارك فاتحة خير للبلاد وللأمة العربية والاسلامية حتى تنعم بالبركات وقد توحدت كلمتها والتأم شملها وتحقق أمنها واستقرارها . واشار د. بشري الى نشر الوعي البيئي وأهمية التخلص بصورة سليمة من مخلفات الذبيح وذلك لدرء الآثار الصحية الناتجة عن الذبيح خاصة في ظل جائحة كورونا ، مع الالتزام بالموجهات الصحية الصادرة من الجهات المختصة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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