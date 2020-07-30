اكتمال وصول الحجاج إلى مزدلفة

اكتمل وصول الحجاج مساء الخميس إلى مزدلفة، بحسب ما أكده مراسل قناة “العربية”.ونفر الحجاج إلى مزدلفة بعد وقوفهم في عرفات، فيما أعلن وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة تمت على أفواج متفرقة.

واكتمل وصول الحجاج إلى مشعر عرفات، الخميس، لتأدية ركن الحج الأعظم وسط تدابير صحية ووقائية صارمة. وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات وأكد مدير الأمن العام السعودي اكتمال خطة تفويج الحجاج من عرفات.

وأظهرت الصور القادمة من الأراضي المقدسة وفق العربية نت الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى صعيد عرفات. كما أظهرت الصور من داخل مسجد نمرة الحجيج وهم يصلون مع المحافظة على التباعد والإجراءات الاحترازية من كورونا، فيما أفادت وزارة الصحة السعودية بأن الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة، وأن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.

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ويمكث الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

يُذكر أن السلطات السعودية قد أعدت خطة لنَفرَة أو تفويج الحجاج إلى مزدلفة، حيث جرى تجهيز مجموعة حافلات ترافقها دورية مرور تنقل الحجاج إلى مزدلفة بعد أذان المغرب وبعد الوصول إلى مشعر مزدلفة ستتجه كل مجموعة لمكان مجهز، حيث يبقى فيه الحجاج لساعات ما يضمن سلامتهم وراحتهم.

كما سيجري فتح مسجد المشعر الحرام كي يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبين الساعة العاشرة والنصف والحادية عشرة ليلا يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقار إقامتهم في مشعر منى حيث سيقيمون في أبراج منى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )