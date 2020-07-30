حمدوك : عيد الأضحى مناسبة نستحضر فيها تقاليد وقيم الشعب السوداني

هنأ الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في تغريدة على حسابه في تويتر الشعب السوداني وكافة المسلمين في كل بقاع الارض بعيد الفداء العظيم

داعياً الله أن يعيده على شعبنا وأمتنا بالسلام والأمن واليمن والبركات قائلا ان عيد الأضحى المبارك هو مناسبة نستحضر فيها تقاليد وقيم الشعب السوداني الأصيلة في التضامن والتكافل وعيد مبارك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )