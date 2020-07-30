إرتفاع إيرادات هيئة الموانئ البحرية

ناقش مجلس ادارة هيئة الموانئ البحرية في اجتماعه النصف سنوي برئاسة الأستاذ عبدالقادر ابو علي رئيس مجلس الإدارة، تقرير الأداء التشغيلي بالإضافة للأداء المالي الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات و التقارير التي تمت إجازته بعد ذلك، كما استعرض المجلس مذكرة بخصوص قانون السلطة المينائية وقانون الرقابة البحرية .

وتداول المجلس وفق ( سونا ) المشكلات التي تعيق العملية التشغيلية وناقش بشكل مفصل عمل الآلات والاعطال كما تناول الطرق والحلول التي من شأنها رفع الانتاج والانتاجية الى ذلك تحدث مدير عام هيئة الموانئ البحرية كابتن اونور محمد ادم سلطان عن المشكلات التي تواجه الموانئ التي تتمثل في الأعطال التي تصيب الآليات والكرينات بأنواعها المختلفة في كل الأرصفة وأوضح اونور الخطط التي وضعتها الإدارة التي ستسهم في النهوض بالميناء، واستعرض بعض المشاريع التي من شأنها تحسين عملية المناولة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )