مدير عام قوات الشرطة يلتقي وفد بعثة الأمم المتحدة للسودان

التاريخ: 30-يوليو-2020
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أكّد الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة، على الدور الكبير والمتعاظم الذي ظلّت تضطلع به الشرطة السودانية في مجال حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بما تمتلكه من خبرات تراكمية ومهنية، جاء ذلك لدى لقائه اليوم “الخميس”، وفد بعثة الأمم المتحدة الجديدة للسودان بقيادة “إستيفن دالي”.
وجدد مدير عام قوات الشرطة وفق صحيفة السوداني حرصهم واستعدادهم للتعاون مع البعثة في مهامها وواجباتها، حتى تقوم بدورها كاملاً في تحقيق الاستقرار، بجانب تفعيل البرامج التدريبية لمنسوبى الشرطة لرفع القدرات وتطوير الأداء وإيجاد الدعم التقني للبرامج، بجانب تبادل المعلومات عبر الربط الشبكي لتعزيز سيادة حكم القانون.
من جانبه، أوضح استيفن دالي، أن الشرطة السودانية تقوم بأدوار كبيرة في حماية اللاجئين والمدنيين، الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الفني لها خلال الفترة القادمة وفق ما تمتلكه البعثة من إمكانات ويُساعد في تحقيق الأهداف المشتركة خدمةً للمُواطن
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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