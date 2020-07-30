شركة “هواوي” تتربع على عرش الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت شركة أبحاث السوق “كاناليس”، اليوم الخميس، أن شركة “هواوي”، أصبحت أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من عام 2020 متفوقة للمرة الأولى على “سامسونغ” الكورية الجنوبية.
وجاء في بيان كاناليس، أن الشركة قامت بشحن 55.8 مليون هاتف متجاوزة سامسونغ للمرة الأولى التي بلغت مبيعاتها 53.7 مليون وحدة.
وأضافت الشركة، أنه لأول مرة منذ تسع سنوات تحصل شركة غير سامسونغ وأبل الأمريكية على المركز الأول في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم.
وأشارت مجموعة الأبحاث، أن العقوبات الأمريكية أثرت على مبيعات هواوي خارج الصين لكنها شهدت ارتفاعا في السوق المحلية.
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