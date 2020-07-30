الاتحاد الأوروبي يحذف الجزائر من قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يدرج مجلس الاتحاد الأوروبي الجزائر ضمن القائمة المحدثة الثالثة للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا.

وبحسب أحدث تحديث لم يضف الاتحاد الأوروبي أية دول جديدة إلى القائمة، اليوم الخميس، بل على العكس، قام بتقليصها، وحذف الجزائر من القائمة الجديدة، وبالتالي تتضمن التوصيات الآن 12 دولة فقط هي (أستراليا ، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، أوروغواي).

وتقول الوثيقة: “لا يزال يتعين مراجعة قائمة الدول هذه بانتظام، ويمكن تحديثها بشكل مستمر من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتمادا على الظروف، وبعد التشاور الوثيق مع المفوضية الأوروبية وسلطات وخدمات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة”.

ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية، يجب تحديث القوائم كل أسبوعين، حيث أشارت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتوقف عن العمل في شهر آب/ أغسطس، لذا لا يمكن الموافقة على القائمة الجديدة إلا بحلول شهر أيلول/ سبتمبر.

يشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيدرر، أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه ستتم مراجعة قائمة البلدان التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الجاري، ومن السابق لأوانه تحديد الدول التي ستدخل في القائمة.