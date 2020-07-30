روحاني: إيران ليس لديها أي عقبات أو قيود لتطوير العلاقات والتعاون مع قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ليس لديها أي عقبات أو قيود لتطوير العلاقات والتعاون مع قطر كدولة صديقة وشقيقة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت الرئاسة الإيرانية، اليوم الخميس، أن روحاني هنأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بحلول عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي بينهما، معربا عن أمله في أن يكون هذا العيد مباركا لجميع المسلمين في العالم وأن يستفيد جميع المسلمين من بركات هذا العيد.

وقال الرئيس الإيراني: “الأمن والاستقرار الإقليميان يمكن تأمينهما فقط في إطار التعاون الإقليمي”، مضيفا أن “إيران ليس لديها أي عقبات أو قيود لتطوير العلاقات والتعاون مع قطر كدولة صديقة وشقيقة”.

بدوره أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لروحاني أنه: “لطالما كان تطوير العلاقات والتعاون مع إيران مهمًا لقطر، وآمل أنه بعد التغلب على الصعوبات، يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين”.

يذكر، أنه في الوقت الحالي، أدت الأزمة الخليجية إلى تحسين العلاقات بين قطر وإيران، لاسيما وأن طهران فتحت مجالها الجوي فورًا أمام الطائرات القطرية بعد أن أغلقت الدول المقاطعة الأبواب أمام الدوحة. كما أنها أرسلت المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى قطر، وفي المقابل أعادت قطر علاقاتها الدبلوماسية بالكامل مع إيران، التي تشاركها في حقل ضخم للغاز الطبيعي.