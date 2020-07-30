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نتائج إعادة فحص لاعبي المريخ تؤكد سلامتهم من كوفيد 19

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 30-يوليو-2020

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نتائج إعادة فحص لاعبي المريخ تؤكد سلامتهم من كوفيد 19

أظهرت نتائج إعادة فحص فيروس لأربعة من لاعبي المريخ الخرطوم عدم الإصابة، وجاءت النتائج سلبية وكان اتحاد الكرة قد قرر اخضاع لاعبي الدوري الممتاز والوسيط لفحص طبي بالتعاون مع الصحة الولائية، تحسبا لإنتشار جائحة كورونا وسط الأندية بعد قرار معاودة النشاط الرياضي،

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وبإعادة الفحص لبعض لاعبي المريخ الذين حامت شكوك حول اصابتهم بالفيروس، تأكدت وفق ( سونا ) سلامتهم وقام اتحاد الكرة بنشر نتائج الفحص لوسائل الإعلام واللاعبون هم محمد سليمان حامد ترجا، سفيان عبد الله عثمان، رامي عبد الله كرتكيلا و إيهاب الدين عنتر حمدان .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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