والى شمال دارفور يتفقد المحتجزين (بشالا ) على خلفية أحداث كتم

تفقد والى ولاية شمال دارفور محمد حسن عربى الخميس سجن شالا بالفاشر علي أحوال المتهمين المحتجزين بالسجن على خلفية الاحداث الامنية التي جرت بمدينة كتم مؤخرا.

وقد اطلع الوالي علي احوال المحتجزين ووجه بمتابعة الاجراءات اللازمة لتحقيق العدالة واحقاق الحق حتى تثبت برآءتهم من خلال محاكمات عادلة باعتبار ان كل متهم برئ حتي تثبت ادانته.

كان الوالي عربي قد استمع الى تقرير واف من مدير عام شرطة الولاية ومن وادارة سجن شالا حول الاوضاع العامة للنزلاء، وأعلن حكومته سوف تعمل جاهدة لارساء قيم العدالة وسيادة حكم القانون وإعطاء كل ذي حق حقه .

واشاد الوالي بحسب ( سونا ) بادارة اصلاحية سجن شالا في حسن تعاملها مع النزلاء موجها ببذل المزيد الجهود في مجال تحسين البيئة داخل السجن لحفظ كرامة المعتقلين وحقهم الإنساني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )