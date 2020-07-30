كشف قائد قوات الدعم السريع قطاع ولاية جنوب دارفورالعميد عبد الرحمن جمعة بارك الله عن القبض على (39) متهم بالتورط فى الهجوم الغادرعلى مزارعين عزل فى قرية ابودوس بمحلية قريضة نفذها متفلتين من الفلاتة ادى الى مقتل (17) شخص وجرح (52) اخرين
وأكد بحسب صحيفة أخر لحظة جاهزية القوات المشتركة لبسط هيبة الدولة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة بجانب حماية المواطنين بالمنطقة وتامين الموسم الزراعي وسلم العميد جمعة عقب سردايق العزاء الجماعي لشهداء قرية ابدوس اقيم امس سلم مبلغ (3600)مليار وستمائة الف جنيه لأسر الشهداء والجرحى وتقاوى للمتضررين فى القرية بواقع (100) الف جنيه لكل إسرة شهيد ، تبرع من قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو فى زيارة وفد مجلس السيادة لقريضة عقب الاحداث .
داعيا المواطنين التحلى بالصبر والروح الطيبة الى جانب مساعدة القوات بالمعلومة الصادقة والتبليغ عن المجرمين
مؤكدأ ان بان القوات ستستخدم القوة ضد اي شخص مسلح رفض تسليم السلاح اوصوب السلاح فى المواطنين اوالقوات وفقأ لتوجيهات قيادة الدولة ومجلس السيادة مطالبا المواطنين بتسليم السلاح لأي وحدة عسكرية او شيخ او عمدة
وطالب المدير التنفيذى لمحلية قريضة هارون على ايدام المواطنين بضبط النفس والتعامل بالقانون مناشدأ بضرورة مراجعة امر تأسيس المحليات والحدود باعتبارها قنابل موقوتة بسببها تقتل مواطنين عزل وقال هارون ان الوضع الان أمن فى المحلية حيث عادت الحياة الى طبيعتها مقدمأ الشكر للقوات المشتركة على تحركها السريع وإحتوائها الموقف واشار هارون الى وصول تعزيزات امنية وكيل النيابة العامة بابكر جدو للمحلية لسد الفراغ الموجود لإصتحاب القوات فى القبض على الجناة بصورة قانونية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على (39) متهم فى أحداث قريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.