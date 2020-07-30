عاجل : الخارجية الأمريكية تدعم رفع أسم السودان من قائمة الارهاب

التاريخ: 30-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يدعم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب اذا قام بتعويض ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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