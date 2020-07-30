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عاجل : الخارجية الأمريكية تدعم رفع أسم السودان من قائمة الارهاب

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التاريخ: 30-يوليو-2020

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عاجل : الخارجية الأمريكية تدعم رفع أسم السودان من قائمة الارهاب

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وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يدعم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب اذا قام بتعويض ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا وفق صحيفة السوداني

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

 

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