تسييرية البصات السفرية هناك جهات مستفيدة من حظرنا من السفر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتهم رئيس اللجنة التسييرية لأصحاب البصات السفرية سمير عرش الدين جهات لم يسمها بعرقلة استئناف نشاط قطاع البصات وخروجه من موسم عيد الأضحى والذي يشهد حراكا كبيرا في ترحيل المواطنين من والى الولايات لقضاء عطلة العيد

وقال عرش الدين لـ(السوداني)إن هنالك جهات تستفيد من توقف (3,200) بص تعول (13 ـ 15) الف أسرة لصالح السماح لعربات الملاكي بالعمل في ترحيل مواطني الولايات، ملمحا لاحتمالات امتلاك هذه الجهات لعربات ملاكي تسعى للتربح من خلالها على حساب قطاع البصات.

وأشار الى أن خسائر القطاع من التوقف تصل لـ(44) مليون جنيه في اليوم، إلى جانب حاجة كل بص لـ(700) الف جنيه ليستعيد نشاطه ويصبح قادرا على العمل مرة أخرى (تكلفة صيانة البطاريات والمكيف والماكينة وغيرها من المستلزمات الأخرى)، هذا عدا عن الضرر الذي تتحمله الشركات المالكة للبصات من إيجارات ورش ومكاتب وإستراحات للسائقين بالخرطوم والأقاليم

ولفت عرش الدين لعلم الحكومة والجهات المختصة بما يجري في القطاع وغياب العدالة في تسيير الرحلات للولايات، لافتا للفارق الكبير بين تذكرة البصات مقارنة بالعربات الملاكي رغم المخاطر العالية للسفر بالأخيرة لعدم مطابقتها للمواصفات ، مشيرا الى أن آخر تذكرة للبص لمدينة بورتسودان كانت (1050) جنيها فقط والآن بالبوكس الملاكي مقاعد أمامية (12) الف جنيه للفرد والخلفية ما بين (7 ـ 8 )آلاف جنيه للفرد وارتفعت تذكرة السفر لمدني لـ(3) آلاف جنيه بالملاكي مقارنة بالبص والتي كانت حتى إيقاف عمل البصات بسبب كورونا بمبلغ (230) جنيها فقط