قائد المنتخب الوطني يخضع لعملية جراحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بدأ قائد منتخب السودان نصر الدين الشغيل، في التعافي من عملية صغيرة كانت قد أجريت له قبل عدة أيام وأجبرته على الغياب عن ختام معسكر المنتخب.
وأصيب نصر الدين الشغيل، لاعب المحور المخضرم والمؤثر بفريق الهلال، في ظهره بشكل طفيف ما تطلب إجراء عملية قبل 3 أيام وقد كللت بالنجاح وبدأ اللاعب يمارس حياته بشكل طبيعي وتولى شؤون القيادة بمنتخب السودان في آخر تدريبين وتعويضا لغياب الشغيل، نائبه وقائد ونجم المريخ المهاجم رمضان عجب.
يذكر أن منتخب السودان دشن عودة النشاط الكروي بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد يوم 28 يونيو الماضي، والمستمد من موافقة هيئة الطوارئ القومية لمكافحة فيروس كورونا.
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