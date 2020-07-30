(مقابلني) .. تجمع إنصاف مدني وامجد حمزة

الخليج 365 : فرغت الفنانة انصاف مدني من عمل فني جديد كلمات والحان الشاعر امجد.حمزة بعنوان (مقابلني) وجد رواج ومشاهدة عالية علي مواقع التواصل الاجتماعي ،الجدير بالذكر أن الفنانة انصاف مدني تغنت للشاعر امجد حمزة بعدد من الأغنيات.

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