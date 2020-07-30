(500) ألف رأس من الخراف لأسواق العاصمة

الخليج 365 :

انتشر مشهد تجار الخراف بالاحياء والشوارع والميادين، ورجح بعض التجار الذين تحدثوا لـ(السوداني) وصول أكثر من 500 ألف رأس من الضأن للعاصمة.

وتتواصل حركتا شحن ونقل الخراف من سوق الخوي الى ام درمان

وقال التاجر احمد شرحبيل لـ(السوداني) إن هناك اعدادا مقدرة من الضأن في طريقها الى سوق امدرمان (قندهار) ، واضاف: الوارد للسوق امس بلغ اكثر من 15 الف رأس، وان عمليات الشحن والنقل لا تزال مستمرة لبعض الولايات واسواق امدرمان، ورصدت (السوداني) حراكا كثيفا في القوى الشرائية بين المنتجين والتجار.

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وابان التاجر شرحبيل ان الاسعار تراوحت مابين 9 الى 20 الف جنيه، وتشهد وفرة كبيرة في الاسواق، مستبعداً حدوث ارتفاع في الاسعار، لان فترة البيع ستكون حاليا للأضحية، ولا يوجد موسم (هدي للحجاج)، وقال ان مشكلات ارتفاع تكلفة الترحيل والاعلاف قد تضطر التجار لبيع الخراف (باسعار معقولة)، خوفا من تحمل نفقات اعباء مالية اضافية.

ورجح التاجر بسوق قندهار احمد فلدوم دخول وارد خراف للخرطوم باكثر من 500 الف رأس، خلال الايام الماضية ، مؤكدا استمرار عملية الوارد للسوق.

وقال لـ(السوداني) إن هناك واردا كبيرا في الطريق، ولكن مشكلات الترحيل والاعلاف وتكلفة العمالة اثرت سلبا على اسعار الخراف، مبينا بان تكلفة جرار نقل الخراف ارتفعت مع بداية الموسم من 100 الى 300 الف جنيه حتى امس، والتجار يواجهون التزامات مالية مختلفة، مؤكدا تمكن التجار من الايفاء بتوفير الاضاحي لمحفظة قوت العاملين بالدولة، لافتا الى ان متوسط اسعار الخراف بالعاصمة يتراوح مابين 15 الى 25 الف جنيه للرأس.