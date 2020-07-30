الأرصاد تحذر من أمطار ورياح عالية السرعة بالخرطوم أول ايام العيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار بكميات تتراوح مابين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة الرياح عالية السرعة وذلك خلال اول ايام عيد الأضحى الموافق غدا الجمعة وتستمر إلى ظهيرة يوم السبت في أجزاء متفرقة من ولايات الخرطوم، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، القضارف واقصى جنوب ولاية البحر الاحمر

كما توقعت بحسب ( سونا) هطول أمطار خفيفة في أجزاء من ولايات (البحر الأحمر، الشمالية) وأمطار متوسطة في كل من ولايات (سنار، كسلا، النيل الأزرق والاجزاء الشمالية من ولاية القضارف) وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة والساكنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر، ومراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)