رسميًا.. الكاف يعلن تفاصيل إستكمال بطولة الأبطال والكونفدرالية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب ويشهد نصف نهائي دوري الأبطال، صدامًا تاريخيًا بين قطبي مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء، بينما يلاقي الأهلي الوداد.

كما قرر أن تقام مباريات الكونفدرالية، بالنظام المعتمد مسبقًا، وهو دورة مجمعة، في المغرب، على أن يقام نصف النهائي من مباراة واحدة بين كل فريقين.

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ويلتقي بيراميدز المصري مع حوريا الغيني في نصف النهائي، فيما يجمع نصف النهائي الآخر فريقين من المغرب وهما نهضة بركان وحسنية أكادير.

وقرر كاف إقامة مباراتي الذهاب بدوري الأبطال يومي 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر المقبل .

كما وضع “كاف” بحسب صحيفة السوداني عدة خيارات حول مكان المباراة النهائية للبطولة التى تقام أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبل ، على ضوء نتائج مباريات الدور نصف النهائى.

وفي حالة تأهل الثنائي المصري تقام المباراة في القاهرة، أما إذا تأهل الوداد والرجاء، فستقام في الدار البيضاء، لكن فى حالة صعود فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي في ملعب محايد وفتح الكاف باب التقديم للملاعب الراغبة في استضافةب النهائي “المحايد” بدءا من اليوم، وحتى 10 أغسطس

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )