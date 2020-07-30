إتحاد الكرة يوجه باستلام إستاد الجوهرة الزرقاء فى هذه الحالة !

قرر اتحاد كرة القدم السوداني، استباق الفراغ الإداري المحتمل بنادي الهلال السوداني، باستلام إستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان، وذلك وفقا لتداعيات الاحتمالات المفتوحة للوضعية الإدارية والقانونية لرئيس مجلس الإدارة الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال.

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وانتهت الإثنين الماضي المهلة التي حددها أشرف الكاردينال لاستمراره رئيسا منتخبا لمجلس إدارة الهلال، حيث أكمل مدته فعليا دورة عمله المنصوص عليها بـ 3 سنوات، في ظل عدم وضوح الرؤية الإدارية بالنادي باستمراره أو تكوين لجنة تطبيع، الأمر الذي سينتج عنه فراغا إداريا. ووجه اتحاد الكرة السوداني ضابط الأمن الرياضي المتخصص هشام محمد أحمد، باستلام إستاد “الجوهرة الزرقاء” وملحقاته كالنادي والفندق، رسميا، ولكن فور ظهور الفراغ الإداري المحتمل خلال الأسبوع المقبل، والاستعانة بأي أفراد حراسة أمنية لتأمين منشآت الهلال

وتأتي خطوة اتحاد الكرة السوداني باستلام وتأمين إستاد “الجوهرة الزرقاء” وملحقاته، بحسب صحيفة السوداني بعد إعلان رئيس نادي الهلال الدكتور أشرف الكاردينال في حوار أجرى معه الأسبوع الماضي عبر فضائية نادي الهلال أنه في حال ذهابه سوف يقوم بتسليم الملعب لاتحاد كرة القدم السوداني. يذكر أن رئيس نادي الهلال المنقضية فترته، ذكر في حواره التلفزيوني أن إستاد الجوهرة الزرقاء ومحلقاته تعرضت للسرقة في إحدى المرات التي نتج عنها فراغ إداري وأمني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)