دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** د كمال شداد الرجل الدغري والقوي والذي يتعامل بالقانون فقط أكد من خلال تنوير صحفي امس الأول أن قطار الدوري الممتاز سينطلق من جديد في منتصف أغسطس المقبل كما هو مقرر وأشار أن الاتحاد العام لديه خطاب رسمي من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بعودة النشاط وأضاف اذا وقفت أمامنا أي عقبة سنلجأ للمحكمة وللاتحاد الدولي .فيفا وشداد عندما يتحدث لا يتحدث من فراغ ويعرف جيدا ماذا يفعل

** الشيئ الغريب والمحير أن وزارة الشباب والرياضة المسئولة عن الرياضة تقف ضد عودة النشاط وقد طالعت عبارات إنشائية للسيدة ولاء البوشي الوزيرة المسئولة عن الرياضة للأسف تتحدث فيها عن انتشار كورونا وضرورة المحافظة علي أرواح اللاعبين كأنها هي احرص من شداد وحسن برقو علي أرواح اللاعبين وقالت فيما قالت أن النشاط الرياضي لن يستأنف بأمر الوزارة والسؤال لماذا تعادي وزارة الشباب الاتحاد العام وماذا تستفيد من ذلك ولمصلحة من ..هذا اذا علمنا أن وزارة الرياضة في قطر وفي المغرب وفي مصر والسعودية وكل دول أوروبا وغيرها لم تتدخل اطلاقا في قضية استئناف نشاط كرة القدم بل باركت استئناف النشاط ( نحن حقيقة في بلدا طيرة عجمي ) ونخشي أن تتسبب وزارة الشباب والرياضة في تجميد نشاط السودان لان الاتحاد الدولي لا يسمح بالتدخلات الحكومية في نشاط كرة القدم

** صديقنا القديم الأستاذ حسن محمد حمد متعصب شديد في تشجييعه للمريخ واكد في مقالة سطرها قلمه الذهبي امس أن د كمال شداد يفعل كل ذلك ليمهد للهلال الفوز بالدوري الممتاز ومن ضمن ما قال أن شداد ضد المريخ.ولا يتمني له الخير ابدا …اقسم لك يا صديقي القديم أن شداد لا علاقة له بالهلال أو المريخ وهو يجلس في هذا المقعد الخطير ويتعامل بالقانون فقط ولا مصلحة له في إحراز الهلال او المريخ لبطولة الممتاز وارجو ان تتقوا الله في الرجل والا تخدعوا القارئ وتمارسون معه التضليل بالعبارات الرنانة والفضفاضة وأسألك سؤال.. كم مرة أحرز الهلال بطولة الممتاز ولم يكن شداد موجودا في الاتحاد وايه الغريب في أن يحرز الهلال او المريخ البطولة …لك مودتي

** الحمد كل نتائج كورونا علي شبلي الهلال وثلاث من لاعبي توتي جاءات سلبية ونثق أن الفحوصات الجديدة علي لاعبي المريخ المشتبه فيهم حتكون سلبية باذن الله ورئيس الاتحاد العام معه الف حق وهو يطالب باجراء تحقيق حول الفحوصات الأولية التي أجريت لمجموعة من اللاعبين

** كل الدلائل تشير إلي انحسار كورونا بالخرطوم واهو الأسواق مليانه والمواصلات فل

وستات الشاي في كل مكان والزباين كتار ما شاء الله …يعني القصة بقت علي الكورة بس يا بوشي

** حسن برقو رد بقوة امس علي السيدة ولاء قائد حملة عدم عودة النشاط

** اثنين من أعضاء الاتحاد العام ساكنين سكنة في مكتب الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات وهما ضد شداد ويبحثان عن أي ثغرة تؤدي لعدم عودة النشاط وكبو الزوغة عندما حضر شداد لمكاتب الاتحاد امس الأول ولا يستطيعان مواجهته وهنالك شخص مسئول في الاتحاد أيضا يمد المذيع في تلك الإذاعة بالمعلومات التي تؤدي لعدم عودة النشاط ويمده بصفة يومية والمذيع ما مقصر يشيل ويتكلم ويضلل في الناس.

** نكرر السؤال ..العشرة دكاكيين التي يتم تشييدها في الجهة الشرقية لاستاد المريخ تابعة لمنو يا مادبو

** والله جماهير كرة القدم في شوق لعودة النشاط لكن نعمل ايه مع السيدة ولاء وبعض كتاب الغفلة

** اذا كان عدد الحركات المسلحة في دارفور يتجاوز ٨٠ حركة كما قالت الزميلة الأستاذ سهير عبدالرحيم فعدد التنظيمات الهلالية المعارضة للكاردينال فاقت هذا العدد نزكر منها .الصدارة ….

الاصالة والصدارة ..هلالاب احبكم والصدارة ..المستقبل ..فجر الغد ..حركة ارحل ..الرواد ..

الروابط.. تجمع الاهلة ..تجمع الهلاليين السودانيين

** هو في هلاليين ما سودانيين يا الرشيد

** الان الاتحاد العام أقر باستمرار مجلس الكاردينال حتي انتهاء كورونا .. يعني شهر شهرين سنة سنتين ما معروف الا في حالة تقديم المجلس استقالة جماعية

** محمد عثمان الكوارتي رفض امانة المال وغادر للامارات

** هم مستعجلين للمناصب ولجنة التطبيع ليه يا قسم

** عقب حديث رئيس الاتحاد العام باستمرار مجلس الكاردينال يقال أن المفوضية الولائية عقدت اجتماعا طارئا …عشان تعمل ايه ..ما عارفين

** محمد سليمان حلفا نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام قال أن الاتحاد لن يعترف بسوداكال رئيسا للمريخ ما لم يحضر خطاب رسمي من المحكمة التي أقرت برئاسته للنادي الكبير

** ما هي آخر اخبار وثيقة طرح الثقة من مجلس المريخ. يا مولانا البلولة ….والعضوية في المريخ ماشة كيف يا موسي يا كندو

** الأندية التي أوقفت تدريباتها هي المتضررة ..الدوري قائم قائم

** الرحمة والمغفرة للاخ والصديق صلاح مشكلة الذي قدم للمربخ الكثير كلاعب ومدرب واشرف علي تدريب عدد كبير من الأندية بمختلف درجاتها وفي مرة قادمة باذن الله

نتحدث عن من اين جاء لقب مشكلة

** ما يحدث في كسلا وفي الجنينة وكثير من مناطق السودان يؤكد أن هيبة الدولة غائبة تماما ..وربنا يستر

** نلتقيكم بعد عيد الفداء ان كان في العمر بقية وكل سنة وانت طيب عزيزي القارئ والسودان طيب

** براي سويتا في نفسي. قلبي الحبه ما واعي

** آخر دبوس

** وزارة الرياضة في السودان هي الوزارة الوحيدة في كل الدنيا التي تعارض عودة النشاط …محن يا شداد