أيهما الأقوى المهندسة أم الدكتور؟!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الصراعات قتلت كرة القدم السودانية !

* المريخ صراع الجبابرة بين بين سوداكال و المعارضه

* الهلال الكاردينال وهتاف أرحل !!

* وفي شندى الصراع قائم !

* ومحل ما تقبل النار مولعه !

* ليس فقط السياسة البلد نار موقد حمراء !!

* ألعاب قوى رحلت يرحمها الله !

* السلة والطائرة في تعداد المفقودين !!

* ليس بجائحة كوفيد 19 وحدها يوموت الإنسان !

* الصراعات الرياضية أشد فتكاً وقتلاً من الكورونا !

* بروف شداد راكب رأسه وبألف سيف لازم الكورة تدور !!

* المهندسة ولاء البوشي الوزيرة يالصوت العالي قالت لا ثم لا وأنا قلت لا يجوز والناس تموت بسبب هذا الوباء اللعين !!

* إتحاد البروف طلب الإذن من بنت البوشي لإستضافة بطولة سيكافا في ديسمبر القادم !!

* والكنداكة أقصد المهندسة ولاء البوشي هزت الراس وقالت بالعربي لا ثم لا وألحقتها الأفرنجية ( نو .. نو ..) !!

* هذه المرة الأمر يحتاج للجودية من حضرات نظار القبائل والعمد والمشايخ للصلح بين الجانبين !!

* السيد نائب رئيس لجنة معالجة إنتكاسات الرياضة السودانية سيظل يد الفرامل التي تعطل السير وتزيد من المزيد من الإنتكاسات !!

* الهلال والمريخ قصدوا إتحاد شداد للسماح بمعالجة الأوضاع الإدارية في الناديين وبالطبع الدكتور كمال لا يجوز ولن يحدث هذا !!

* الكوفيد دخلت ديار الهلال وزارت ملعب المريخ وغلقت ابواب الإعداد ومنعت اللاعبين من مغادرة البيوت !!

* رياضتنا السودانية كما يقول أهل بلادى : عايره وأدوها سوط !!

البتول عاتكة الرياضية 104

تابعت بكل إنتباه ذلك البرنامج الإذاعي من راديو أف . أم 104 الرياضية الذى قدمته الرائهة جداً البتول وأظهرت مقدرات عالية في الفهم الرياضي ووضح ذلك من حوارها مع خبير التدريب الكروى كفاح صالح المدير الفني لنادى الأهلي الخرطوم وإستطاعت بحنكة أن تخرج كوتش صالح من مكنوناته التي يحفظها في جرابه حول تعدد الأندية التي تلاحقه طالبة القرب منه وأخرجته ليصرح بإفادة حصرية ليس الأمل ولا الفلاح والمريخ هم الذين طالبوا خدماته والمفاجأة أن الهلال سعي للوصول لإكتساب ود كفاح الفالح !! وبتول أجادت بأن ملكتنا العديد من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية .. د. يوسف السماني كصائغ الذهب يعرف أجوده ومثل النسابة الذين يعرفون خير النسب …