تناقضات بوتفليقة الكرة السودانية (2)..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

من اقوال شداد وتنقضاته العجيبة من خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده الثلاثاء الماضي قال فيه :

لن نسمح بإقامة اي جمعيات عمومية نسبة للكورونا

لن نعين لجنة تطبيع للهلال حتي اشعار آخر نسبة للكورونا

نمسح بمعاودة النشاط الرياضي ولا أحد يستطيع منعنا وسنتجه الي الفيفا

الصحة لن تمنعنا من إعادة النشاط

اتحدي وزارة الصحة والشباب والرياضة ان تمنعنا والنشاط مستمر في الموعد المحدد لان الاتحاد هو من يقرر وليس لاي جهة اخرى حق القرار في الشأن الفني .

تعالوا نفد تلك التناقضات العجيبة لهذا الرجل الذي اصابه داء الزهايمر على ما يبدو ، في الوقت الذي يرفض فيه عقد الجمعيات العمومية للاتحادات والاندية ، يدعوا اعضاء مجلسه للانعقاد ليقرروا بشان استئناف النشاط الرياضي في ظل عدم انحسار جائحة كورونا ، وفي الوقت الذي يرفض فيه تعين لجنة تطبيع للهلال (لا يملك هذا الحق) نسبة لتفشي وباء كورونا ، رغم ان الامر لا يحتاج لاي لتجمع ، كل الذي يحتاجه (ان كان يملك هذا الحق) هو قرار مكتبي يصدره واعتقد ان الكورونا لا تمنعه من اصدار قرار او ان تقوم اللجنة القانونية باصدار القرار .

قال لا فض فوه قررنا معاودة النشاط الرياضي ولا احد يستطيع ان يمنعنا ، وسنتجه للفيفا ، بربكم ماذا نقول عن هذا الرجل الغريب ، عن اي نشاط تتحدث يا فيلسوف زمانك والبلاد تشكو وتئن من هذا المرض اللعين ، ولماذا نبرة التحدي في كافة خطابات حتى ان كان الامر متعلقا بالمسئولين ، وعن اي فيفا ستذهب اليها ، وهل توافق الفيفا على استمرار النشاط الرياضي في ظل تفشي هذا الوباء القاتل .

وان كنت على قناعة تامة بان كورونا منعت اتحادك من قيام اي جمعيات عمومية للاتحادات والاندية فلما الغضب لقرار وزراة الرياضة التي رفضت تنظيم بطولة (سيكافا للشباب ) نوفمبر المقبل ، وهل انت عالم في علم الوبائيات لتحدد ان في ذاك التاريخ سينجلي وباء كورونا ؟

لا احد بمقدوره ان يحدد متى ستنتهي هذه الجائحة ، لذا جاء خطاب وزراة الرياضة الرافض لتنظيم البطولة وهذا الامر كما قلت اغضب فخامته وطفق يهدد باللجؤ للاتحاد الدولي ، ولا ادري ماذا سيقول للاتحاد الدولي هل سيقول لهم ان وزارة الرياضة السودانية رفضت لي تنظيم سيكافا لان السودان اعلن رسميا خلوه من كورونا ؟ ام يقول لهم ان خطاب الوزارة ردا على خطاب قام اتحادي بارساله للوزارة طالبا منهم السماح له بتنظيم البطولة ؟

الم اقل لكم ان الرجل بات يتخبط بطريقة قبيحة للغاية تدل على انه فقد السيطرة على فكره وبات يبحث له عن بطولة شخصية يروي بها نفسه المتعطشة للنيل من الاخرين ؟؟؟

اما اكثر ما جعلني وجعل كل اهل الوسط الرياضي يندهشون ويستغربون هو ذاك التصريح المتعلق باستاد الهلال حينما قال انه كلف اللجنة الامنية بالاتحاد بقياد الاخ الحبيب هشام محمد احمد باستلام الاستاد ، ولا ادري ماهي الصفة التي يستلم بها مباني استاد الهلال ، والاستاد شهادة بحثه تؤكد تبعيته وتبعية المنشاءة لوزارة الرياضة الولائية ، بربكم الان هل اقتنعتم بان الرجل بات خارج الشبكة تماما .

الرجل يظن نفسه الان هو ورئيس الوزراء ، ورئيس المجلس السيادي ،ووزير الرياضة الاتحادي والولائي وفوق هذا وذاك هو رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم .

لن الوم الرجل فتلك الشخصية نتاج طبيعي لحاشية اوهمته بانه هو الكل في الكل ، هو العالم الرياضي ، هو الفيلسوف ، هو المنقذ الاوحد للكرة السودانية ، فطبيعي ان يتصرف بتلك العنجهية المقيتة .

اخيرا اخيرا ..!

اكتب قبل انتهاء الاجتماع الاول لمدير الرياضة بالمفوضية الولائية الذي انعقد ظهر امس الاربعاء ، لكن مجريات الاحداث ، وشخصية الوزير الثورية ستخرج بقرارات ثورية ، لا اعلم الغيب ، لكن شخصية الوزير الثورية كما قلت ستخرج بقرار حاسم مفاده حق الوزارة في تعين لجنة تسيير احتكاما للنظام الاساسي لنادي الهلال ، وسيحدث صدام بين الوزير الولائي وبوتفليقة الكرة السودانية وهذا ما يبحث عنه بوتفليقه لانه من الاستحالة ان تخرج دورته دون مشاكل وازمات يفتعلها الرجل مع الاندية او وزراء الرياضة الا اذا كان هولاء الوزراء على شاكلة حسن رزق ومحمد يوسف الذين نفذوا له كل اجندته باعتباره احد اعضاء المؤتمر الوطني وعضوا في لجنة الشورى التابع للنظام البائد.

اخيرا جدا ..!|من يقول ان بوتفليقه الكرة السودانية جاء رئيسا للاتحاد في الدورة الحالية على اكتاف مناصريه ، او جاء بحسب ما يرى حواريوه عن طريق الاتحادات فهو واهم ، فشداد جاء رئيسا للاتحاد على اكتاف المؤتمر الوطني ودونكم ما قاله اللواء عامر عبدالرحمن في اول اجتماع لمجلس الاتحاد حينما ذكره بان المؤتمر الوطني هو الذي سانده وحمله على كتفه ليصبح رئيسا للاتحاد وهنا صمت الرجل ..!|

الغريب في الامر ان دائرة الشباب والرياضة والمؤتمر الوطني ذهبوا مخلوعين بامر الشباب ولكن ظل الرجل موجود ينفذ اجندة المؤتمر الوطني .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء