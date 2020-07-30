وزارة الثقافة والاعلام يقرر تجميد قيام الدورة 16 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة الثقافة والاعلام قرارا بتجميد قيام معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته السادسة عشرة والذي كان مزمعا قيامه في شهر أكتوبر 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها ان قرار تجميد قيام معرض الخرطوم الدولي للكتاب يأتي التزاما بالتوجيهات العامة الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحماية والحد من تفشي جائحة كورونا وما يتطلبه من تدابير بشأن الحد من التجمعات.

وأكدت وزارة الثقافة والاعلام فى البيان بالاعداد لقيام المعرض قبل وقت كاف حال انتفاء اسباب التجميد، وستعلن ذلك عبر وسائل الاعلام.