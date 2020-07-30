أول ( أيمن ) يتصدر مشهداً سياسياً بالسودان

بتعيين أيمن خالد نمر،والياً على الخرطوم، الأربعاء الماضي،يكون أول شخصية سياسية بهذا الاسم الأول تتولى منصباً عاماً في السودان.

وينتمي غالب المواليد بإسم (ايمن) لجيل سبعينيات القرن الماضي،ويعني إسم ايمن في قاموس معاني الأسماء:اليمن والبركة،المبارك على قومه،من يعمل بيده اليمنى،والايمن خلاف الأيسر.

لكن أيمن خالد في دنيا السياسة لم يختاراليمين ولا اليسار، بل وضع نفسه في مرتبة “وسط” بين منزلتين فإنتمي للحزب الإتحادي الديمقراطي ولمع مركزيته الطلابية بجامعة الجزيرة.

والاثنين الماضي، أدى أيمن خالد (اليمين)والياً للخرطوم ضمن ١٨،عينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ولاة ولايات، منهم ٣ولاة باسم محمد: محمد عبد الله الدومة، ومحمد حسن عربي ومحمد عيسى عليو،ومن المصادفة أن كلهم في ولايات دارفورية، غرب دارفور، وشمال دارفور، ووسط دارفورعلى التالي .

من المفارقة أن التشكيلة الوزارية المركزية بحكومة حمدوك خلت من إسم (محمد) على عكس مجلس السيادة الإنتقالي ،حيث عُين 3 بالاسم كأعضاء منهما اولاد دفعة جامعة الخرطوم، محمد الحسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان وكلاهما من المكون المدني في المجلس،يضاف اليهم نائب رئيس المجلس السيادي، الفريق محمد حمدان دقلو”حميدتي”،بينما ظهرت في مجلس الوزراء ، اسماء جيل الستينيات مثل فيصل وعادل وياسر

وتكررإسم عبد الله، مرتان في قائمة الولاة الجديدة: عبد الله ادريس واليا للجزيرة وعبد الله شنقراي للبحرالأحمر،وكذلك تكررإسم حامد

مرتين،دكتورحامد البشير،وحامد عبد الرحمن، ومن حسن الصدف أيضاً أن كليهما عُينا في كردفان الكبرى، الأول لجنوب كردفان والثاني لغرب كردفان.

وعلى غيرإسم أيمن، ضمت تشكيلة السلطة الانتقالية وفق صحيفة السوداني ،أسماء تُصنف على أنها حديثة خاصة في حكومة حمدوك مثل اسم (لينا)الشيخ،و(ولاء)البوشي و(أكرم) علي التوم ،و(امجد)فريد كمستشار لحمدوك و(داليا)الروبي و(نتاليا) يعقوب ملكة جمال النوبة، والاخيرتين تعملان في المكتب الصحفي لرئيس الوزراء.

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حتى في المجالات الأخرى العامة، لم يكن يظهر إسم (ايمن) كشخصية عامة،عدا في المجال الفني كحالة الفنان أيمن دقلة وهو مغني ظهر في آخر التسعينيات وأختفى بعد ذلك، وحالياً يسيطرأيمن الربع عازف الأورغ الأشهر،وفي الوسط الصحفي، ايمن سنجراب وأيمن مستور.

عالمياً يتولى أيمن الصفدي في الأردن منصب وزير الخارجية،وفي الجزائريشغل ايمن عبد الرحمن منصب وزيرالمالية بإضافة لعدد من الوزراء السابقين.

وكانت (ميادة) سوارالدهب قد سجلت إسمها كواحد من الأسماء الحديثة ضمن تشكيلة حكومة ولاية الخرطوم.

ودخلت المرأة السودانية مرحلة العمل السياسي الاول بأسماء (فاطمة)ومنهن اول برلمانية منتخبة، فاطمة أحمد إبراهيم واول وزيرة سودانية ،فاطمة عبد المحمود، وكذلك اسم سعاد، سعاد ابراهيم احمد وسعاد الفاتح البدوي،وسعاد ابراهيم لحقت بهما سعاد عبد الرازق، وكذلك إسم نفيسة، نفيسة المليك ونفيسة أحمد الأمين وهن من قيادات العمل السنوي بالبلاد.

الخرطوم : عبد الحميد عوض

( صحيفة السوداني)