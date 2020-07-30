وزارة الثقافة والأعلام تحتسب بروفسيور عثمان جمال الدين

أحتسب وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح فقيد البلاد والوسط الثقافي المغفور له باذن الله البروفيسورعثمان جمال الدين الأمين العام لمشروع كادقلي عاصمة التراث السوداني والأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الذي إنتقل إلي الرفيق الأعلي مساء أمس بالخرطوم إثر علة لم تمهله طويلا.

وقال وزير الاعلام فى تعميم صحفى بحسب سونا ان الفقيد كان أحد أعمدة الثقافة السودانية مؤلفا وكاتبا مسرحيا وأستاذا للدراسات المسرحية والموسيقية ومشاركا في عدد من الفعاليات الثقافية الدولية محكما وإداريا وناقدا وأسهم في كل مجالات الإبداع الثقافي وقدم عصارة فكره وكل جهده في هذا المجال رحمه الله رحمة واسعة وأحسن إليه وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه وتلامذته إنا لله وإنا إليه راجعون

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )