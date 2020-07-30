تدشين مشروع تمليك ماكينات نقاط البيع لمؤسسات وشركات التمويل الأصغر

الخليج 365 :

دشنت وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي الاربعاء المرحلة الأولى من مشروع تمليك ماكينات نقاط البيع لمؤسسات وشركات التمويل الأصغر العاملة بالسودان وذلك سعياً لتحقيق أهداف البنك في الشمول المالي و الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر.

وتهدف الوحدة إلى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، وتسهيل وصول خدمات السداد والتحصيل إلى كافة عملاء التمويل الأصغر بالبلاد.

وعبر محافظ البنك المركزي الفاتح زين العابدين لدى مخاطبته الإحتفال عن سعادته بالدور المتعاظم الذي ظلت تقوم به الوحدة في تحقيق أهداف الشمول المالي عبر الآليات التقنية الحديثة.

من جانبه ثمّن سيف بري مدير عام وحدة التمويل الأصغر المجهودات التي قُدمت من الإدارات المختلفة والشركات الداعمة والمنفذة للمشروع وعلى رأسها شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية وشركة (إي كونكت)، كما قدم شرحاً وافياً حول المجهودات التي تمت من الوحدة حتى تم إنجاز هذه المرحلة .

الى ذلك قالت د. نجوى شيخ الدين مدير عام الشركة السودانية لتنمية وتطوير التمويل الأصغر إن الشركة تضع كل إمكانياتها دعمأ لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم .

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من جهته أكد السيد عمرابي مدير عام شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات التمويل الأصغر وإن الوسائل التقنية متاحة بحلول متعددة لتنفيذ مثل هذه البرامج .

وقدم السيد فواز مدير عام شركة إي كونكت تعريفاً بالشركة وخدماتها وقدرتها على تقديم خدمات التشغيل والصيانة بكافة ولايات السودان عبر مكاتبها وممثليها بتلك الولايات .

وقدّم السيد معتصم مهدي المشرف على المشروع من وحدة التمويل الأصغر، تنويراً حول مراحل التعاقد مع شركة إي كونكت وإلتزامات الشركة خلال العام الأول تجاه مؤسسات التمويل الأصغر من توفير الخدمة والتدريب والصيانة، مؤكداً أن بنك السودان المركزي سيتحمل خلال هذا العام كافة تكاليف التشغيل وأنه سيكون مراقباً لأداء المؤسسات عبر التقارير الدورية التي سترد إليه للتأكد من نجاح التجربة .

و تم تسليم ماكينات نقاط البيع التي تم تنشيطها وربطها بحسابات المؤسسات المصرفية، والبالغ عددها (107) ماكينة لمؤسسات وشركات التمويل الأصغر الحاضرة .

وسيتواصل خلال الفترة المقبلة تسليم مؤسسات التمويل الأصغر المتبقية ماكينات نقاط البيع الخاصة بها تباعاً بعد إكتمال مراحل الربط والتعريف .