جدول و موعد مباريات ثمن نهائي كاس السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اتحاد الكرة السوداني، الأربعاء، جدول مواعيد مباريات ثمن نهائي بطولة كأس السودان لكرة القدم.

وكشفت البرمجة، مشاركة 14 فريقًا من الدوري الممتاز، بجانب فريقين مغمورين وهما شباب المناقِل والفلاح كسلا

وستقام جميع مباريات دور الـ 16، بالعاصمة الخرطوم، عصرًا بملاعب حليم شداد، المريخ والهلال ودار الرياضة أم درمان.

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وتقام مباريات حي العرب أمام الأهلي عطبرة بستاد الهلال، والخرطوم الوطني ضد الأهلي مروي بدار الرياضة أم درمان، والأمل عطبرة أمام شباب المناقل بستاد حليم شداد، والهلال الأبيض ضد الفلاح كسلا بستاد المريخ، في 17 أغسطس/آب المقبل.

وتم برمجة 3 مباريات في 23 أغسطس/آب، وهي المريخ أمام الأهلي الخرطوم بستاد حليم شداد، والأهلي شندي ضد الهلال الفاشر بستاد الهلال، والمريخ الفاشر أمام حي الوادي نيالا بستاد المريخ.

أما يوم 24 من نفس الشهر، يخوض الهلال ضد الهلال كادقلي، آخر مباريات دور الـ 16 بكأس السودان، على ملعب حليم شداد.