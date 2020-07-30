الحزب الوطني الاتحادي يدعو الى اسقاط الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الحزب الوطني الاتحادي الموحد برئاسة جلاء الأزهري إجراءات تعيبن ولاة الولايات بالمحاصصة الحزبية الواضحة وطالب بتسمية الحكومة بحكومة المحاصصات وأن ينسب كل والٍ إلى حزبه بدلا من تسميتهم ولاة الحرية والتغيير. وأعلن الامين السياسي للحزب مرتضى الكنزي في مؤتمر صحفي الأربعاء بالخرطوم رفض حزبه ما سماه بالمحاصصة البغيضة وقال: “ندعو إلى مؤتمر لتعديل الخلل المتمثل في حكم بعض الأحزاب وأحزاب أخرى تتفرج”.

ورأى الكنزي أن الأسباب التي أسقطت نظام الإنقاذ ما زالت قائمة مشيرا إلى أن الحزب الوطني الاتحادي الموحد سيتحول إلى معارضة لإسقاط الحكومة حال استمرت ممارسة أسلوب الإقصاء، وأضاف: “هذه الحكومة لازم تسقط بثورة أخرى”. وهدد الأمين السياسي للحزب الوطني الاتحادي بالانسحاب من قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع الوطني والتحول إلى معارضة إيجابية”.