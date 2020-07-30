مجلس الوزراء اجازة مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الاربعاء مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته لسنة ٢٠٢٠م، حيث يتكون من ثمانية فصول حددت عدد من الاختصاصات .

وأكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح أهمية القانون الذي حدد السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية التي حددت مستويات الحكم الاتحادي والإقليمي أو الولائي والمحلى على أن يمارس المستوى الإقليمى سلطاته على مستوى الإقليم أو الولاية وفق ما يقرر من تدابير لاحقة.

وأوضح فيصل أن مشروع القانون يتكون من ثمانية فصول حددت الاختصاصات بما فيها تكوين حكومات الولايات وسلطات الوالي والسلطات التشريعية وغيرها، مبيناً أن المجلس أجاز مشروع القانون وابدى عدداً من الملاحظات حوله ووجه وزارة العدل بتضمينها تمهيداً لرفعه للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لتكملة إجراءاته التشريعية.