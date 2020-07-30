شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف المهندس محمد الطيب عمر مدير شركة تارجت ومدير مشروع كبري الدباسين، عن إكتمال المرحلة الأولى من تشييد الكبري بنسبة 100%، فيما تم في المرحلة الثانية تركيب 65% من حديد تصميم الكبري، وتوقع الانتهاء من تشييد الكبري بحلول اكتوبر من العام المقبل، شريطة استمرار العمل مما هو مخطط له.

وقال المهندس محمد، خلال تنوير بالكبري اليوم، ان حائجة كورونا اوقفتهم عن العمل لمدة 4 اشهر، موضحا ان التكلفة الكلية للمشروع بلغت 45 مليون دولار، بعد تعديل التصميم الاولي، لافتا الي ان الشركات المحلية قادرة علي تنفيذ كافة مشروعات البني التحتية بكفاءة مطالبا باعطائهم الاولوية امام الشركات الاجنبية، وتوفير الثقة والالتزام بالدفعيات كاملة وتعديلها بحسب تغير اسعار المواد.

واكد عمر، ان العمل يمضي بسلاسة، مؤكدا انتظار إستيراد بقية الحديد المقدر بنسبة 25% من الصين ومصر لاكمال تشييد وصب جسم الكبري، قاطعا بان العمل تم بايدي وخبرات سودانية 100%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا .. افتتاح كبرى الدباسين أكتوبر 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.